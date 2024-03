Drukte Europese luchthavens bijna terug op niveau van voor corona

De passagiersaantallen op Europese luchthavens zijn in januari met 7 procent gestegen en bijna volledig terug op het niveau van voor de coronacrisis. Volgens ACI Europe, de koepelorganisatie van luchthavens in Europa, zit het passagiersverkeer daarmee nog maar 3 procent onder het niveau van januari 2019. Schiphol liet als een van de weinige luchthavens in Europa wel een krimp zien in de eerste maand van het jaar.

“De vraag bleef over het algemeen veerkrachtig ondanks de sterk gestegen luchtvaarttarieven, ook al vertraagde of stagneerde de groei in enkele markten”, zegt ACI-directeur Olivier Jankovec in een toelichting. Hij voorziet dat de vraag naar vliegreizen de komende maanden verder toeneemt, gesteund door een aantrekkende economie, een verdere daling van de inflatie en een groei van de lonen.

Volgens de ACI kwam de krimp van de passagiersaantallen in Nederland in januari uit op 0,8 procent vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Het passagiersniveau op Schiphol lag nog wel ruim 9 procent lager dan in januari 2019, voor corona.

In Zweden bedroeg de krimp in januari 1,3 procent. De luchthaven in Tsjechië kreeg het een stuk drukker, met een groei van bijna 29 procent. Malta en Polen volgden met stijgingen van respectievelijk 22,6 en 18,9 procent.