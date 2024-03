Duitse economieminister naar VS om te praten over energie

De Duitse minister van Economische Zaken Robert Habeck gaat woensdag naar de Verenigde Staten om met de Amerikanen te praten over onder meer energie. Door de oorlog in Oekraïne en het wegvallen van Russische gasleveringen aan Europa zijn de VS een belangrijke leverancier geworden van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aan de Europese markt.

Ook andere onderwerpen zoals klimaat en technologie staan op de agenda. Habeck zal bij zijn bezoeken aan Washington, New York en Chicago zakenmensen en politici ontmoeten. De trip duurt tot minstens zaterdag. Volgens het ministerie van Habeck moet zijn bezoek de economische banden tussen Duitsland en de VS versterken.

Duitsland haalt nu meer dan 80 procent van zijn totale lng-behoefte uit de VS. Duitsland heeft nieuwe terminals gebouwd om lng te kunnen importeren. Een milieuorganisatie heeft Habeck opgeroepen om de lng-import uit de VS tot een minimum te beperken en geen nieuwe terminals meer te bouwen.