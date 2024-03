Duitse Tesla-fabriek ligt na brand nog tot eind volgende week stil

De grote Tesla-fabriek in de buurt van Berlijn, waar dinsdag sprake was van brandstichting en stroomuitval, ligt waarschijnlijk nog tot eind volgende week stil. Dat heeft het Amerikaanse autoconcern woensdagavond laten weten.

De maker van elektrische auto’s kampte met stroomuitval na brandstichting in een elektriciteitsmast. Een links-extremistische actiegroep heeft de verantwoordelijkheid daarvoor opgeëist. Volgens de activisten was het een protest tegen de fabrikant, die een bos wil laten kappen om een treinstation en magazijn te kunnen bouwen.

Dat in de fabriek anderhalve week geen productie gedraaid kan worden, is volgens de Duitse krant Bild een tegenvaller voor Tesla. De onderneming was er eigenlijk van uitgegaan dat de productie al eerder weer zou kunnen worden hervat.

Tesla schatte al in dat de schade in de honderden miljoenen loopt. Met een lokale productie van 1300 tot 1400 Tesla Mode Y’s per dag en een verkoopprijs van zo’n 45.000 euro zou het bedrijf door de problemen in de Duitse fabriek dagelijks zo’n 60 miljoen euro aan omzet mislopen, heeft Bild becijferd.