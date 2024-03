Fabrikant van elektrische brommers Eysing failliet

Eysing, fabrikant van elektrische brommers, is door de rechtbank in Den Bosch failliet verklaard. Volgens de oprichters kon er geen “noodzakelijke financiering” gevonden worden waardoor het onmogelijk was om de bedrijfsvoering voort te zetten.

“Investeringen bleven uit vanwege de problemen waarin enkele e-mobility fabrikanten in het afgelopen jaar verzeild raakten. Hierdoor werd het lastig voor de start-up om het vertrouwen te winnen van investeerders”, staat in een verklaring van de oprichters. Volgens de onderneming deed de opkomst van massaproducten uit Azië en de concurrentie van fatbikes het bedrijf mede de das om.

Eysing, opgericht door vier vrienden uit Vught, ging in 2017 officieel van start. Ze ontwikkelden een elektrische brommer met de lijnen van een vooroorlogse motorfiets. De accu zit verwerkt in de tank. Bij het ontwerp lieten de Brabanders zich inspireren door het roemruchte Eysink, de oudste fabrikant van Nederlandse auto’s en motorfietsen.

Bas van Dooren van Holla Advocaten is aangesteld als curator.