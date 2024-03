IMCD aan kop in licht hogere AEX na adviesverhoging

IMCD was woensdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien. De chemicali├źndistributeur klom 3,8 procent dankzij een adviesverhoging door de Amerikaanse bank JPMorgan. Ook het koersdoel ging flink omhoog.

De algehele stemming op het Damrak bleef verder terughoudend, na de verliesbeurt een dag eerder. Op de beursvloeren wordt vooral uitgekeken naar de verklaring die Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, later op de dag zal afgeven voor het Amerikaanse Congres over het beleid van de centrale bank. Beleggers zijn vooral benieuwd of Powell iets zal gaan zeggen over mogelijke renteverlagingen later dit jaar.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 853,10 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 894,42 punten. De beurs in Parijs klom een fractie en Londen steeg 0,2 procent. De DAX in Frankfurt bleef vrijwel vlak, ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Duitse export in januari.

Verzekeraar ASR en de informatieleveranciers Wolters Kluwer en RELX sloten de rij in de AEX, met minnen van 0,7 procent. ASML won 0,6 procent. Investeringsbank Jefferies verhoogde het koersdoel voor het aandeel en handhaafde het koopadvies voor de chipmachinemaker. Daarnaast meldde De Telegraaf op basis van bronnen dat het demissionaire kabinet in het diepste geheim aan een plan werkt om te voorkomen dat ASML over de grens gaat kijken en Nederland gaat verlaten.

In de MidKap stond luchtvaartcombinatie Air France-KLM bovenaan, met een plus van 1,5 procent. Basic-Fit was de grootste daler met een verlies van 4 procent. De Britse bank Barclays verlaagde het beleggingsadvies voor de fitnessketen.

Speciaalchemiebedrijf Corbion kondigde aan Peter Kazius voor te dragen als nieuw financieel topman. Hij volgt Eddy van Rhede van der Kloot op, die in 2014 werd benoemd tot financieel directeur. Het aandeel won 0,2 procent.

In Frankfurt zakte DHL Group 4 procent. De Duitse post- en pakketbezorger zag de omzet en winst vorig jaar dalen door de afkoelende wereldeconomie. Die zwakte raakte de internationale pakketbezorging en wereldwijde logistieke dienstverlening en vrachtvervoer van het moederbedrijf van Deutsche Post.

De euro was 1,0870 dollar waard, tegen 1,0868 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 78,56 dollar. Brentolie klom 0,4 procent in prijs tot 82,37 dollar per vat.