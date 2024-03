Veel interesse in overname DB Schenker, zeggen bronnen

Meer dan twintig partijen hebben zich gemeld bij Deutsche Bahn met interesse in een overname van het logistieke dochterbedrijf DB Schenker. Dat melden bronnen aan het Duitse persbureau dpa. Deutsche Bahn heeft het onderdeel in de verkoop gezet en wil met de opbrengst zijn schulden verlagen.

Volgens de ingewijden verwacht Deutsche Bahn voor het einde van deze maand de eerste concrete biedingen voor DB Schenker. Een definitieve verkoop zou voor het einde van dit jaar rond moeten zijn. Deutsche Bahn heeft wel gezegd de verkoop alleen door te zetten als daar financieel voordeel uit wordt gehaald. De waarde van DB Schenker zou rond de 20 miljard euro liggen.

DB Schenker is actief met vrachtvervoer op land, ter zee en door de lucht en heeft wereldwijd op bijna 1900 locaties meer dan 76.000 werknemers. Het bedrijf is ook werkzaam in Nederland. DB Schenker behoort tot de grootste logistieke dienstverleners van Europa, naast partijen als het Zwitserse Kuehne+Nagel en het Deense DSV.

Deutsche Bahn heeft ook gezegd zich meer te willen richten op het passagiersvervoer in eigen land. Het Duitse staatsspoorbedrijf verkocht eerder al dochteronderneming Arriva, die onder andere in Nederland regionaal openbaar vervoer aanbiedt.