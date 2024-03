Aandeel lingeriemerk Victoria’s Secret keldert op Wall Street

De beurskoers van lingeriemerk Victoria’s Secret is donderdag keihard gedaald op de aandelenmarkten in New York. Victoria’s Secret kwam met tegenvallende verwachtingen voor de verkoop dit jaar. Dat werd door beleggers afgestraft, want het aandeel kelderde maar liefst bijna 30 procent.

Verder ging de aandacht opnieuw uit naar voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve. De Fed-baas sprak opnieuw in het Congres over het monetaire beleid. Hij zei in de Senaat dat de Fed “niet ver van het vertrouwen is dat nodig is” om de rente te gaan verlagen en dat de centrale bank dit jaar de rente “kan en zal” verlagen als de huidige economische trends doorzetten. Op de financiële markten wordt een eerste renteverlaging door de Fed in juni verwacht.

De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,3 procent op 38.791,35 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 1 procent tot 5157,36 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq won 1,5 procent tot 16.273,38 punten, mede geholpen door een winst van 4,5 procent voor het grote chipconcern Nvidia.

Handelaren in New York waren ook nog in afwachting van het banenrapport over februari dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. De banenmarkt speelt samen met de inflatie een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Fed.

De producent van elektrische auto’s Rivian Automotive ging ruim 13 procent vooruit. Rivian kondigde aan de bouw van een nieuwe miljardenfabriek in de Amerikaanse staat Georgia te pauzeren om geld te besparen. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de fabriek in 2028 open zou gaan en werk gingen bieden aan 7500 werknemers.

Boeing (plus 1 procent) kon ook op belangstelling rekenen. De Amerikaanse autoriteiten doen onderzoek naar een technisch probleem met het staartroer van een 737 MAX-vliegtuig. Het richtingsroer in het staartstuk van het toestel van United Airlines functioneerde niet toen piloten wilden landen op de luchthaven van Newark op 6 februari. Volgens een voorlopig onderzoeksrapport kwamen de voetpedalen die het roer aansturen vast te zitten. Het toestel kon wel veilig landen.

De euro was 1,0948 dollar waard, tegen 1,0934 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 78,87 dollar en Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 82,79 dollar per vat.