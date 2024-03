Beurzen hoger na rentebesluit ECB, chipfondsen in trek op Damrak

De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag opnieuw met winst gesloten. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank in Frankfurt hield zoals verwacht de rente wederom onveranderd op het huidige hoge niveau, maar op de financiële markten wordt gehoopt dat de ECB later dit jaar de rente gaat verlagen, mogelijk in juni. De chipfondsen gingen aan kop in de AEX.

De Amsterdamse hoofdindex eindigde 1,4 procent hoger op 868,74 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 903,69 punten. De hoofdgraadmeters in Parijs en Frankfurt gingen tot 0,8 procent vooruit. De FTSE in Londen deed het wat kalmer aan met een plusje van 0,2 procent.

ECB-president Christine Lagarde verklaarde dat er nog altijd meer bewijs nodig is dat de inflatie in de eurozone voldoende is afgekoeld voordat de rente kan worden verlaagd. Het bewijs dat de inflatie verder afneemt en voor langere tijd stabiliseert, en de economische gegevens waarop dat gestoeld is, verwacht Lagarde de komende maanden. “We zullen in april al iets meer weten, maar nog veel meer in juni”, zei de Française tijdens een persconferentie.

De chipfondsen Besi, ASMI en ASML tekenden koerswinsten tot 4,3 procent op. Ook fusiebedrijf DSM-Firmenich deed het goed met een plus van 3,5 procent. Muziekmaatschappij UMG sloot de rij in de AEX met een min van 0,6 procent.