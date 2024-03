Beveiligers vliegveld Düsseldorf sluiten zich aan bij stakingen

Beveiligers op de luchthaven van Düsseldorf hebben zich donderdag spontaan aangesloten bij de werkonderbrekingen op de vliegvelden van Frankfurt en Hamburg, meldt vakbond Verdi. Mogelijk zijn vluchten van en naar de Duitse stad geannuleerd of vertraagd. Ook Nederlanders reizen geregeld via dit vliegveld.

In totaal staan donderdag ongeveer 320 vluchten van en naar Düsseldorf gepland. Passagiers die vanuit Düsseldorf zouden vliegen, wordt geadviseerd om te kijken of hun vlucht nog gaat.

Verdi had de stakingen in Frankfurt en Hamburg aangekondigd, maar die in Düsseldorf niet. De vakbond wilde voorkomen dat de luchthaven en andere bedrijven op het vliegveld zich konden voorbereiden op de werkonderbreking.

Door de staking is de luchthaven van Frankfurt donderdag gesloten voor vertrekkende passagiers. Ook vanuit Hamburg vertrekken geen vluchten. De werkonderbreking van beveiligers begon woensdagavond en duurt 24 uur. Ook het grondpersoneel van luchtvaartconcern Lufthansa staakt sinds woensdagavond. Medewerkers leggen het werk zestig uur neer. Door de staking bij Lufthansa zouden zo’n duizend vluchten worden geschrapt, waaronder vluchten van en naar Schiphol.