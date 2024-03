Bijna 7 op 10 mkb’ers moeten deel energiecompensatie terugbetalen

Bijna zeven op de tien mkb’ers die vorig jaar energiecompensatie hebben aangevraagd, moeten een deel van dat voorschot terugbetalen, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het voorschot dat ondernemers via de zogeheten TEK-regeling aanvroegen was gebaseerd op modelberekeningen van het verbruik en de prijzen en dus niet op de daadwerkelijke cijfers. Maar nu is bekend dat gas en elektriciteit goedkoper zijn geworden sinds 2022 en daarom moeten veel ondernemers een deel of hun gehele voorschot terugbetalen.

De definitieve prijzen voor 2023 zijn een stuk lager dan de energieprijzen waarmee bij de aanvraag is gerekend, aldus de RVO. Ruim een kwart van de aanvragers moet om dezelfde reden het hele voorschotbedrag terugbetalen. Ongeveer 200 bedrijven zullen nagenoeg het maximale bedrag aan TEK-subsidie van 160.000 euro ontvangen, verwacht de RVO.

De RVO verwacht dat mkb’ers die geld moeten terugbetalen vanaf de eerste week van april een verzoek tot betaling kunnen krijgen. De TEK-regeling was bedoeld voor energie-intensieve mkb-bedrijven die minstens 7 procent van hun omzet kwijt waren aan energiekosten. Horecabedrijven deden de meeste aanvragen, meer dan 3900.

In totaal hebben 10.806 ondernemers een tegemoetkoming voor hoge energiekosten aangevraagd. De energiecompensatie kon worden aangevraagd voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december vorig jaar.