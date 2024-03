Duitse spoorstaking begonnen, ook internationale treinen gehinderd

Het spoorpersoneel in Duitsland heeft in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw het werk neergelegd. Het is alweer de vijfde staking in het maandenlange durende cao-conflict tussen de Duitse machinistenvakbond GDL en staatsspoorbedrijf Deutsche Bahn. Ook het internationale treinverkeer tussen Nederland en Duitsland wordt daardoor de komende dagen ernstig verstoord.

De staking is donderdag om 02.00 uur gestart en duurt 35 uur, tot vrijdagmiddag 13.00 uur. Ook in het goederenspoorvervoer hebben machinisten het werk neergelegd; hun staking begon al eerder op woensdag. Bij eerdere stakingen in het slepende arbeidsconflict werd het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland ook ernstig verstoord.

DB heeft ook nu weer een nooddienstregeling ingesteld waardoor ongeveer een vijfde van de langeafstandstreinen zal rijden. De gevolgen voor het regionale treinverkeer zullen per regio verschillen, verwacht DB. Het spoorbedrijf gaat er bovendien van uit dat treinen in Duitsland zaterdag pas weer volgens hun normale dienstregeling zullen rijden.

Tussen Nederland en Duitsland is geen treinverkeer in de periode van de staking, liet een woordvoerster van de NS eerder weten. Zo rijden de ICE International en de intercity naar Berlijn niet. Ook de nachttreinen naar Oostenrijk en Zwitserland vertrekken donderdag niet. NS raadt reizigers aan om de informatie en reisplanner goed in de gaten te houden. “We blijven afhankelijk van de situatie over de grens”, aldus de NS.

Daarnaast liet een woordvoerder van Arriva weten dat die vervoerder ook treinen van en naar Duitsland schrapt. De Arriva-sneltrein van Maastricht naar Aken rijdt tijdens de staking tot Heerlen.

Vakbondsleden van GDL willen met de staking een hoger loon afdwingen, om de gestegen inflatie te compenseren. Ook willen ze een kortere werkweek van 35 uur in plaats van 38 uur voor datzelfde loon. Vandaar dat het spoorpersoneel 35 uur het werk neerlegt, “zodat iedereen in het land beseft waar we het over hebben”, aldus GDL-voorzitter Claus Weselsky.

De laatste grootschalige spoorstaking eind januari, die zes dagen duurde, kon bij de meeste Duitsers op weinig steun rekenen, bleek toen uit een peiling.