ECB heeft nog altijd meer bewijs nodig dat inflatie afkoelt

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft nog altijd meer bewijs nodig dat de inflatie in de eurozone voldoende is afgekoeld. Dat zei ECB-president Christine Lagarde, nadat de centrale bank de rentetarieven opnieuw ongewijzigd had gelaten. “We zien nu verbeteringen, maar die zijn nog niet sterk en duurzaam genoeg voor voldoende vertrouwen”, aldus Lagarde.

Volgens haar is de ECB vooralsnog dan ook nog “onvoldoende overtuigd” van de vooruitgang die wordt geboekt bij het terugdringen van de inflatie. Al merkt zij wel dat er enige vooruitgang te zien is. Zo is de inflatie de laatste maanden afgenomen tot 2,6 procent in februari. Daarmee komen de prijsstijgingen langzaam in de buurt van het ECB-doel van 2 procent.

Het bewijs dat de inflatie verder afneemt en voor langere tijd stabiliseert, en de economische gegevens waarop dat gestoeld is, verwacht Lagarde de komende maanden. “We zullen in april al iets meer weten, maar nog veel meer in juni”, zei de Française tijdens een persconferentie.