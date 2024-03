Enexis in beroep om uitspraak rond stroomaansluitingen Leap24

Netbeheerder Enexis gaat in hoger beroep tegen een uitspraak rond stroomaansluitingen in een kort geding dat was aangespannen door snellaadbedrijf Leap24. De rechtbank in Den Bosch had vorige maand in dat geding namelijk bepaald dat Enexis op drie locaties in Groningen binnen zes weken moet beginnen met de aanleg van de aansluitingen voor grootverbruikers en dat daarna binnen vier weken de aansluitingen moeten worden opgeleverd.

Volgens Leap24 heeft Enexis herhaaldelijk de oorspronkelijke levertermijn voor de netaansluitingen onnodig uitgesteld, waardoor “redelijke termijnen” niet werden nageleefd. Op de betreffende locaties is volgens Leap24 geen sprake van zogeheten netcongestie, waarbij het stroomnet is overbelast en nieuwe stroomaansluitingen niet mogelijk zijn.

Het in Den Bosch gevestigde Enexis had al aangegeven hoger beroep te overwegen. Volgens de netbeheerder is de “strikte toepassing van de rechtbank van de aansluittermijn van achttien weken te kort en niet meer realistisch”.

“We begrijpen uiteraard dat de problemen op het elektriciteitsnet en onze lange doorlooptijden voor frustraties kunnen zorgen bij onze klanten. En we snappen dat ze er alles aan doen om tijdig aangesloten te worden. Maar het starten van juridische procedures is volgens ons niet de oplossing. Het kost veel tijd en geld, en zelfs als een klant gelijk krijgt, dan gaat dat automatisch ten koste van een andere klant die hierdoor langer moet wachten”, aldus een verklaring van Enexis.