Goldman: aandeleninkopen VS stijgen in 2025 tot boven 1 biljoen

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs verwacht dat de aandeleninkopen door bedrijven die zijn genoteerd in de brede S&P 500-index volgend jaar voor het eerst tot boven 1 biljoen dollar zullen stijgen, oftewel meer dan 1000 miljard dollar (915 miljard euro). Dat komt vooral voor rekening van de grote techbedrijven en de hoge winsten die in de techsector worden geboekt, aldus kenners van Goldman Sachs.

De S&P 500 bestaat uit de vijfhonderd grootste beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten, waaronder Apple, Nvidia, Amazon, Google-moeder Alphabet, Microsoft en Facebook-eigenaar Meta Platforms. De zakenbank op Wall Street zegt ook dat een lagere rente bedrijven zal aanmoedigen om meer eigen aandelen in te kopen. Verder profiteren veel grote techbedrijven van de enorme opkomst van toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI), wat de winstgevendheid stuwt.

Voor dit jaar denken de analisten van Goldman Sachs dat de aandeleninkopen door bedrijven in de S&P 500 met 13 procent zullen toenemen tot 925 miljard dollar. De S&P 500 is mede door de AI-opkomst naar een recordniveau gestegen. Onlangs verhoogde Goldman Sachs al zijn winstverwachtingen voor dit en volgend jaar dankzij de tech-ondernemingen in de S&P 500.