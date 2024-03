Hoofdkantoor Sabic mag van rechter verhuizen naar Amsterdam

Petrochemiebedrijf Sabic mag zijn plannen om het Europese hoofdkantoor te verhuizen van Sittard naar Amsterdam doorzetten. Dat heeft de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam donderdag bepaald. De ondernemingsraden van Sabic-locaties in Geleen en Bergen op Zoom hadden de zaak voor de rechter laten komen, omdat zij naar eigen zeggen onvoldoende betrokken waren bij het besluitvormingsproces.

De ondernemingskamer behandelde de zaak een maand geleden. Op zitting kwam naar voren dat de or van Sabic Limburg (Geleen) voor het eerst van de verhuisplannen hoorde in december 2021. Die plannen bleken al volledig uitgewerkt. Het personeel van Sabic Innovative Plastics (Bergen op Zoom) hoorde pas iets via de collega’s uit Limburg. In de periode daarna hadden beide ondernemingsraden naar eigen zeggen weinig meer tegen de plannen in te brengen.

Maar de ondernemingskamer vindt dat Sabic “voldoende inhoudelijk het debat” heeft gevoerd met de ondernemingsraden. Dat is ook wat het bedrijf zelf tijdens de behandeling van de zaak naar voren bracht. “De bezwaren van de ondernemingsraden zijn serieus genomen en meegenomen in de belangenafweging”, oordeelt de rechter nu. Ook heeft Sabic volgens de ondernemingskamer “voldoende toegelicht op grond waarvan van de door de ondernemingsraden gegeven adviezen wordt afgeweken”.

De raden vreesden verder dat veel personeel zou vertrekken als gevolg van de verhuizing, met name door de reisafstand. Bovendien was het volgens de or’s maar de vraag of de vacatures weer ingevuld zouden worden. De ondernemingskamer oordeelde echter dat Sabic voldoende had gemotiveerd dat het personeelsverloop naar schatting lager zal zijn dan de raden beweerden. “En dat de bedrijfsvoering door personeelsverloop naar verwachting niet in gevaar zal worden gebracht.”

Staatsoliemaatschappij Aramco uit Saudi-Arabië is voor 70 procent eigenaar van Sabic, dat via verschillende dochterbedrijven actief is in Europa. Wereldwijd heeft het bedrijf meer dan 31.000 medewerkers. Ongeveer 1400 daarvan werken bij Sabic Limburg, waarvan zo’n 400 op het Europese hoofdkantoor. Voor de Sabic-locatie in Bergen op Zoom zijn ongeveer 870 mensen werkzaam, van wie enkele op het hoofdkantoor.