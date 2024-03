KVK: aantal zzp’ers in tien jaar met 85 procent gegroeid

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp) is de afgelopen tien jaar met 85 procent toegenomen. Waren er in 2014 zo’n 875.000 zzp’ers, in 2024 zijn dat er 1,6 miljoen, meldt de Kamer van Koophandel (KVK). Vooral het aantal vrouwelijke zzp’ers groeide, met 101 procent tegenover 77 procent groei bij de mannen die wel 61 procent van het totaal uitmaken.

De sterkste groei doet zich voor in de jongste leeftijdsgroepen, van 0-24 jaar en onder de 65-plussers, met de grootste toename bij de 70-plussers. De meeste zzp’ers zijn werkzaam in de zakelijke diensten (440.000), gevolgd door de bouw met 218.000 en de gezondheidszorg met zo’n 203.000.

Het aantal vrouwelijk zzp’ers steeg het sterkst in de gezondheidszorg, van een kleine 65.000 in 2014 naar ruim 150.000 in 2024. In de zakelijke dienstverlening steeg hun aandeel met ruim 83.000. “We denken vaak dat vrouwelijke zzp’ers alleen werken in persoonlijke dienstverlening en in de gezondheidszorg en welzijnsbranches, maar het grootste deel werkt nog steeds in de zakelijke dienstverlening. Bijvoorbeeld als zelfstandig advocaat of communicatieadviseur”, zegt ondernemer en bijzonder hoogleraar (Tilburg University) Josette Dijkhuizen.

De KVK vermoedt dat de stijging van het aantal jonge ondernemers “waarschijnlijk te relateren is aan veel aandacht voor zelfstandig ondernemerschap binnen het onderwijs, de digivaardigheid van deze generatie, lage drempels bij veel digitale activiteiten zoals vloggen en bloggen, en voorbeeldiconen op sociale media”. Ze werken vooral in de detailhandel, horeca en in iets mindere mate bij logistiek. Onder deze laatste vallen onder andere de koeriersdiensten.

De groei bij de groep ouderen zit vooral in de financiële dienstverlening en, in iets mindere mate, bij de groothandel. De KVK gaat ervan uit dat 65-plussers noodgedwongen blijven werken om onvoldoende pensioen en/of omdat ze graag actief blijven.