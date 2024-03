Lufthansa verwacht niet dat winst dit jaar toeneemt

Lufthansa denkt niet dat de winst van het Duitse luchtvaartconcern dit jaar toeneemt. Het bedrijf verwacht bovendien dat het verlies in het eerste kwartaal groter zal zijn dan in dezelfde periode vorig jaar door de impact van stakingen op de inkomsten van het bedrijf. Ook profiteert de logistieke tak van het concern niet langer aanzienlijk van de hoge vraag naar luchtvrachtverkeer tijdens de coronapandemie.

Dat meldt Lufthansa bij de bekendmaking van de jaarcijfers. Het was het derde beste jaar voor het luchtvaartconcern ooit, onder meer door de grote vraag naar vliegreizen. Het bedrijf vervoerde 20 procent meer passagiers, 120 miljoen in totaal. De nettowinst van het bedrijf is ruim verdubbeld en groeide naar 1,7 miljard euro.