Nederland ijvert voor afstemming binnen EU van exportbeperkingen

Nederland wil dat lidstaten van de Europese Unie exportbeperkingen voor strategisch gevoelige technologie meer met elkaar gaan afstemmen. In een document doet Den Haag onder andere voorstellen om al bij het opstellen van nationale restricties te kijken of andere lidstaten vergelijkbare beperkingen kunnen invoeren.

Nederland staat binnen de EU extra onder de aandacht als het om de export van hoogwaardige technologie gaat. Na aandringen van de Verenigde Staten breidde het kabinet vorig jaar beperkingen uit voor de export van chipmachines van ASML naar China.

In een zogeheten non-paper, bedoeld om ideeën uit te wisselen, stelt Nederland voor dat lidstaten al in een vroege fase bij besluitvorming over exportbeperkingen andere landen raadpleegt. Daarbij zouden EU-landen kunnen nagaan of er “een gemeenschappelijk gevoel van urgentie of gemeenschappelijke belangen zijn” om samen nationale beperkingen in te stellen.

Nederland oppert in het document, waar persbureau Bloomberg eerder over schreef, ook dat landen die exportbeperkingen willen invoeren andere EU-lidstaten hierover regelmatig op de hoogte houden hierover.