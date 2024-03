Nederlandse windmolens produceerden ruim derde meer elektriciteit

De elektriciteitsproductie uit windenergie in Nederland is vorig jaar met 35 procent toegenomen ten opzichte van 2022. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt die groei door de toegenomen windmolencapaciteit, zowel op het land als op zee. De productie van elektriciteit uit alle hernieuwbare bronnen samen lag volgens het statistiekbureau in 2023 meer dan een vijfde hoger dan een jaar eerder.

In totaal werd vorig jaar 120 miljard kilowattuur elektriciteit geproduceerd. Zo’n 57 miljard daarvan kwam uit hernieuwbare bronnen, naast windenergie bijvoorbeeld ook uit zonne-energie. De hoeveelheid elektriciteit die werd opgewekt door windenergie bedroeg vorig jaar 29 miljard kilowattuur, 21 miljard kilowattuur werd opgewekt met behulp van zonnepanelen. Ook dat is flink meer dan een in 2022, bijna een kwart. Die stijging schrijft het CBS toe aan de toename van het aantal zonnepanelen.

De totale hoeveelheid opgewekte elektriciteit in Nederland was overigens maar 1 procent meer dan een jaar eerder. De stijging geproduceerde elektriciteit uit hernieuwbare bronnen resulteert dan ook in een daling in de opgewekte elektriciteit uit fossiele bronnen. Zo nam de elektriciteitsproductie uit kolen en aardgas af met respectievelijk 38 procent en 4 procent. “Dit werd mede veroorzaakt doordat er goedkopere wind- en zonne-energie beschikbaar was”, legt het CBS uit.

Overigens is niet alle in Nederland opgewekte elektriciteit uitsluitend bestemd voor ons land. Het statistiekbureau zag de elektriciteitsexport stijgen tot een recordhoogte van 25 miljard kilowattuur, 10 procent meer dan in 2022. Duitsland was grootafnemer, goed voor 10 miljard kilowattuur, gevolgd door België (8 miljard kilowattuur) en het Verenigd Koninkrijk (4 miljard kilowattuur). De hoeveelheid uitgevoerde elektriciteit naar onze oosterburen steeg met 13 procent, wat volgens het CBS mede kwam door de sluiting van de laatste kolencentrale in Duitsland.