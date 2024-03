Niet elke sector profiteert van economische groei, denkt Rabobank

De economische vooruitzichten voor Nederland zijn in het algemeen positief en daar profiteren met name de handel en de horeca van. Maar niet elke sector profiteert van de economische groei. De bouwsector krijgt juist last van een dip in de nieuwbouw en de uitzendbranche ervaart een dalende vraag, denken economen van Rabobank.

De bank verwacht een “gestage groei” van de economie, voor dit jaar van 0,7 procent. Dat is vergelijkbaar met prognoses van branchegenoot ABN AMRO. In 2025 zal de economie met 1,2 procent groeien, denkt Rabobank. “De uitgaven van huishoudens nemen naar verwachting flink toe door het forse koopkrachtherstel, en ook de overheidsuitgaven blijven een belangrijke aanjager van de economische activiteit”, licht Rabobank-econoom Carlijn Prins toe.

Daar profiteren met name de handel en horeca van. “Door het herstel van de koopkracht verwachten we dat die sectoren groeien”, legt hoofd sectormanagement zorg, handel, industrie en dienstverlening André Vermeulen uit. Consumenten blijven uit eten gaan, waardoor de omzet van restaurants en andere bedrijven in de foodservice kan groeien met 2 tot 3 procent, denkt hij.

Daarnaast herstellen bedrijfsinvesteringen volgens Rabobank pas vanaf eind 2024. Ook de vraag vanuit het buitenland trekt slechts beperkt aan, meent de bank. Vermeulen verwacht onder meer een krimp voor de transportsector, die “lijdt onder de geopolitieke spanningen en een afname van de bouwactiviteit”.