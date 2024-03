Onjuiste urendeclaratie bestraft met beroepsverbod bankensector

Onjuiste urendeclaraties hebben twee voormalige bankmedewerkers een beroepsverbod in de bankensector opgeleverd. Volgens de Tuchtcommissie Banken handelden ze hiermee namelijk in strijd met de bankierseed.

Het gaat om twee mensen die via een uitzendbureau bij een bank aan de slag waren. Ze declareerden extra ploegentoeslagen en benadeelden de bank zo voor respectievelijk 13.000 en 27.000 euro.

De Tuchtcommissie noemt het optreden van de twee “slinks”. Voor straf mogen ze vijftien en achttien maanden niet in de sector werkzaam zijn. Door de bank is ook aangifte gedaan bij de politie. Om welke bank het gaat, valt uit de gepubliceerde uitspraken niet op te maken.

De bankierseed is sinds 2015 verplicht voor iedereen die bij een bank werkt. Wie deze ondertekent, dient zich te houden aan bepaalde gedragsregels. De eed was destijds in het leven geroepen om het vertrouwen in de sector te herstellen.

De Tuchtcommissie heeft ook nog een andere ex-medewerkster bestraft. Zij krijgt een beroepsverbod van drie maanden omdat zij nevenactiviteiten niet bij de bank meldden.