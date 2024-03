OpenAI publiceert interne mails na klachten mede-oprichter Musk

OpenAI, de maker van chatbot ChatGPT, heeft een tik uitgedeeld aan medeoprichter Elon Musk, die vorige week een rechtszaak aanspande tegen het bedrijf dat is gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie (AI). Musk beweert dat het AI-bedrijf is afgeweken van zijn oorspronkelijke missie, namelijk het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie ten behoeve van de mensheid in plaats van winst. OpenAI heeft nu mails gepubliceerd waaruit blijkt dat Musk het plan steunde om juist een bedrijf op te richten met winstoogmerk.

Zo schrijft Musk in één van de mails: “Een ommezwaai naar winst zou na verloop van tijd een duurzamere inkomstenstroom kunnen creëren en zou met het huidige team waarschijnlijk veel investeringen opleveren.”

Begin 2017 zouden de oprichters zich hebben gerealiseerd dat voor de ontwikkeling van AI een enorme hoeveelheid rekenkracht nodig is. Daarvoor had OpenAI “veel meer kapitaal nodig”. “Miljarden dollars per jaar, wat veel meer was dan iemand van ons, vooral Elon, dacht dat we als non-profit zouden kunnen bijeenbrengen”, aldus het bedrijf.

Musk verliet het bedrijf in 2018, zo’n drie jaar na de oprichting. Volgens OpenAI nadat hij had aangegeven OpenAI te steunen bij het vinden van een manier “om miljarden dollars op te halen”.

Musk beweert in zijn aanklacht dat OpenAI de oorspronkelijke missie van het bedrijf had geschonden door een samenwerking aan te gaan met techgigant Microsoft. Andere medeoprichters Sam Altman, Greg Brockman en Ilya Sutskever hebben die aanklacht nu verworpen. “We zijn bedroefd dat het zover heeft moeten komen met iemand die we diep bewonderd hebben”, stellen zij in een bericht op de OpenAI-website.