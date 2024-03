Rabobank-klanten krijgen melding transactiekosten bij overboeking

Bij het doen van een digitale overboeking hebben Rabobank-klanten donderdagochtend een ongewone melding gekregen. Zij zouden naast het over te maken bedrag ook 12 cent transactiekosten moeten betalen. Het betrof klanten met een particuliere rekening, die volgens de bank normaal gesproken bij een overboeking geen kosten hoeven te betalen.

Op het socialemediaplatform X deed een Rabobank-klant hierover zijn beklag. “Wat is dit voor onzin in de app, mag toch hopen dat we niet voor elke transactie moeten gaan lappen als consument?”, schreef een gebruiker bij een screenshot van de melding in de Rabobank-app.

De bank heeft meerdere berichten ontvangen over de melding, reageerde Rabobank op X. Het is niet duidelijk hoeveel Rabobank-klanten de melding hebben gekregen en of de 12 cent bij hen daadwerkelijk is afgeschreven. Een woordvoerder heeft nog niet gereageerd op vragen hierover.

Het probleem is inmiddels verholpen en klanten krijgen geen melding meer als ze een overboeking doen, volgens Rabobank op X.

Voor een zakelijke rekening bij de bank betaal je als klant wel kosten bij het overboeken, tussen de 12 en 15 cent per transactie, is te lezen op de website van Rabobank.