RCC mist onderbouwing in claims Shell over ‘schonere toekomst’

Reclames waarin Shell benadrukte dat het aan het veranderen is “voor een schonere toekomst”, waren in strijd met de reclameregels. Tot dat oordeel komt het College van Beroep van de Reclame Code Commissie (RCC). De campagne van vorig jaar gaf volgens de uitspraak te weinig informatie over de ambities die Shell had op duurzaamheidsgebied.

Reclames zijn volgens de RCC betreft misleidend als er slechts in wordt beweerd dat “wordt bijgedragen aan een schoner milieu”. Dat moet nader worden gespecificeerd, zodat consumenten in staat zijn “zich een mening te vormen over de duurzaamheidsdoelen en -inspanningen van de adverteerder”, legt de commissie uit. Dat is in de reclames van Shell niet gebeurd.

De advertenties van het bedrijf voldeden daarom niet. Het beroepscollege vindt dat het concern in reclames op zich best aandacht mag besteden aan de duurzame activiteiten die het naast de grootschalige olie- en gaswinning ontplooit. Daaronder vallen bijvoorbeeld de bouw van de grootste waterstoffabriek van Europa en de uitbreiding van het aantal laadstations voor elektrische auto’s. “De gemiddelde consument zal de boodschap van de uitingen zo begrijpen dat Shell blijft investeren in fossiele energie, maar dat het concern met het oog op een schonere toekomst tegelijkertijd stappen onderneemt in de vorm van de genoemde projecten als onderdeel van een veranderproces”, zo staat ook in het oordeel.

Klachten tegen de campagne waren in eerste aanleg afgewezen, maar het oordeel dat nu in beroep is geveld is definitief.

Het is niet de eerste keer dat Shell terecht wordt gewezen door de RCC. In de afgelopen jaren werden diverse groene claims van het bedrijf in strijd verklaard met de reclamerichtlijnen. Die reclames gingen bijvoorbeeld over de rol van Shell in de energietransitie en het compenseren van CO2-uitstoot.