Recordwinst voor Boskalis, opent tweede kantoor in Abu Dhabi

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis heeft 2023 afgesloten met een recordwinst van 601 miljoen euro, vergeleken met 241 miljoen een jaar eerder. Ook de omzet steeg tot recordhoogte. Het concern kondigde ook aan dat er een tweede kantoorpoot komt in Abu Dhabi, als aanvulling op het hoofdkantoor in Nederland.

“Inmiddels zijn hier al bijna driehonderd collega’s met twintig verschillende nationaliteiten werkzaam. Naar verwachting zal dit aantal de komende jaren verdubbelen”, staat in een persverklaring. De Telegraaf meldde eerder na een gesprek met bestuursvoorzitter Peter Berdowski dat later dit jaar een beslissing valt over een definitieve verhuizing uit Nederland. Een woordvoerder van Boskalis kon dit niet bevestigen.

Het concern behaalde vorig jaar een omzet van 4,3 miljard euro, 20 procent meer dan in 2022. Ook dit is een record. “2023 was een bijzonder succesvol jaar voor Boskalis, waarin we vele records hebben verbroken”, aldus Berdowski. Volgens hem hebben alle bedrijfsonderdelen bijgedragen aan de groei.