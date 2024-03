Stakingen kosten Lufthansa dit jaar al 100 miljoen euro

De aanhoudende stakingen in het Duitse luchtverkeer hebben luchtvaartconcern Lufthansa dit jaar al zo’n 100 miljoen euro gekost, zegt financieel topman Remco Steenbergen bij het bekendmaken van de jaarresultaten over 2023. Veel klanten zouden door de stakingen namelijk besluiten om geen vlucht te boeken.

De stakingen zijn het gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao voor grondpersoneel. Vakbond Verdi eist 12,5 procent hogere salarissen en een stijging van minstens 500 euro per maand. Lufthansa is het daar niet mee eens. Hoofd personeel Michael Niggemann riep donderdag de vakbonden op om weer te onderhandelen. Alleen aan de onderhandelingstafel kunnen oplossingen worden gevonden, zei hij daarbij.

De mededelingen komen op een moment dat grondpersoneel van Lufthansa en beveiligers van de luchthavens van Frankfurt, Hamburg en Düsseldorf het werk neerleggen. De stakingen begonnen woensdagavond. De werkonderbreking bij Lufthansa duurt 60 uur en beveiligers gaan na 24 uur weer aan het werk.

Vanuit Frankfurt en Hamburg vertrekken donderdag geen vluchten en ook passagiers die vanaf Düsseldorf reizen kunnen rekenen op geannuleerde of vertraagde vluchten. Door de staking van Lufthansa worden zo’n duizend vluchten geschrapt, waaronder van en naar Schiphol en de luchthaven van Brussel.