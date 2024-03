Studie: vrouwen verdienen minder bij 8 op 10 populairste beroepen

Bij acht van de tien meest voorkomende beroepen verdienen vrouwen minder geld dan mannen, meldt kennisplatform MKB Servicedesk. Hoe groot de loonkloof is, verschilt per beroep. Zo verdienen vrouwelijke magazijnmedewerkers 14,3 procent minder dan hun mannelijke collega’s, terwijl bij administratief medewerkers het verschil slechts 3,7 procent is.

MKB Servicedesk en mkb-dienstverlener Van Spaendonck analyseerden 1,4 miljoen anonieme loonstroken en ontdekten dat de gemiddelde loonkloof bij de tien populairste beroepen vorig jaar en het jaar daarvoor rond de 6 procent lag. De loonstijgingen waren in die jaren ongeveer gelijk, volgens de onderzoekers. Bij de studie is rekening gehouden met leeftijd, contracturen en werkervaring.

Beroepen die vaak door mannen worden uitgeoefend worden volgens de onderzoekers gemiddeld beter betaald dan banen die als vrouwenberoepen worden gezien. Ook wordt een man vaker benaderd voor een nieuwe baan dan een vrouw en onderhandelen mannen vaker over hun loon en andere arbeidsvoorwaarden. “Als je vaker wordt benaderd, heb je meer om uit te kiezen en weet je beter wat je waard bent. Ik kan me voorstellen dat mannen hierdoor meer durven te vragen tijdens onderhandelingen”, zegt hoofdredacteur Jade Karthaus van MKB Servicedesk.

Overigens zijn er ook banen waarbij vrouwen juist meer betaald krijgen. Vrouwelijke pedagogisch medewerkers verdienen 6,2 procent meer dan hun mannelijke collega’s. In andere typische vrouwenberoepen zoals secretaresse en tandartsassistente verdienen vrouwen gemiddeld 8 procent meer dan de weinige mannen die dezelfde functie bekleden, aldus de onderzoekers. Maar de verschillen zijn over het algemeen kleiner dan de lonen van mannen en vrouwen in typische mannenberoepen zoals monteur.