Tinder informeert na ingrijpen ACM over gepersonaliseerde korting

Tinder geeft na ingrijpen van Europese toezichthouders meer informatie over gepersonaliseerde aanbiedingen voor gebruikers van de datingapp. De app gebruikt gegevens van gebruikers om aanbiedingen te doen, maar liet na de mensen daarover te informeren. Dit terwijl het wel verplicht is om informatie te geven over gepersonaliseerde aanbiedingen.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) begon samen met de Zweedse marktautoriteit een onderzoek naar Tinder omdat gebruikers daar kortingen kregen op basis van hun leeftijd. Daarmee is de datingapp inmiddels gestopt. Maar het kwam wel naar voren dat Tinder kortingen gaf waarvan de hoogte afhing van data die de app over gebruikers verzamelt.

Dat sommige klanten van Tinder meer betalen dan andere, mag op zich. Maar de ACM benadrukt dat een app daar voldoende informatie over moet geven. Tinder heeft volgens de toezichthouder beloofd uiterlijk half april gebruikers te informeren die gepersonaliseerde kortingen krijgen.