Vakbonden voor volledige vaarstop door Rode Zee om aanvallen

Er zouden helemaal geen vrachtschepen meer door de Rode Zee moeten varen, nu Houthi-rebellen uit Jemen drie zeelieden hebben gedood. Daarvoor pleit de grote internationale transportvakbond ITF in een verklaring. “Geen enkele levering is het verlies van de levens van zeelieden waard”, stelt de bond. Eerder op donderdag deed een andere vakbond al een soortgelijke oproep.

De rebellen vielen woensdag een schip in de Golf van Aden aan waarbij twee bemanningsleden uit de Filipijnen en een uit Vietnam om het leven kwamen. Ten minste twee anderen raakten gewond. Daarmee zijn er voor het eerst dodelijke slachtoffers te betreuren aan de kant van de vrachtschepen sinds de Houthi’s begonnen met de aanvallen als vergelding voor de oorlog in Gaza. De meeste koopvaardijschepen mijden de regio al door via Kaap de Goede Hoop om te varen, het zuidelijkste puntje van Afrika.

“Het is tijd voor de reders die doorgaan met de doorvaart door de Rode Zee om de noodzaak van hun beslissing te heroverwegen gezien de recente gebeurtenissen”, stelde Nautilus eerder op de dag, een vakbond die ruim 20.000 maritieme werknemers vertegenwoordigt. “De hoogste prioriteit moet liggen bij het beschermen van de levens van zeevarenden.”