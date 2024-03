Aandacht voor Amerikaans banenrapport op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag uit naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. De banengroei in de grootste economie ter wereld speelt naast de inflatie een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve. Bij een sterke banengroei zou de Fed kunnen overwegen de rente langer hoog te houden.

Donderdag zorgde de hoop dat de centrale banken in de VS en Europa de rente spoedig gaan verlagen nog voor optimisme op de beursvloeren. Zo verklaarde de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell dat de Federal Reserve “niet ver van het vertrouwen is” dat nodig is om de rente te gaan verlagen. Daarmee lijkt de Fed-baas erop te hinten dat de rente in de VS binnen enkele maanden verlaagd kan worden. Christine Lagarde, de president van de Europese Centrale Bank (ECB), zinspeelde bij het rentebesluit op donderdag ook op een renteverlaging in de komende maanden.

De AEX-index op het Damrak lijkt licht hoger te beginnen, na de sterke opmars een dag eerder. De Aziatische aandelenmarkten lieten vrijdag ook winsten zien. De Nikkei in Tokio sloot de week 0,2 procent hoger af. De Hang Seng-index in Hongkong steeg 1,4 procent en de beurs in Shanghai klom 0,6 procent.

Op het Damrak staat ASML in de belangstelling. De chipmachinefabrikant snijdt dit jaar in de kosten. Medewerkers mogen minder reizen en voor hoger management is businessclass vliegen taboe. Ook neemt ASML minder nieuw personeel aan dan voorheen. ASML liet eerder weten dat 2024 een overgangsjaar wordt, met ongeveer dezelfde omzet als in 2023.

Ook zal in de chipsector worden gereageerd op de omzetcijfers van TSMC. De Taiwanese chipproducent, een belangrijke klant van ASML, zag de omzet in de eerste twee maanden van het jaar met ruim 9 procent stijgen. TSMC, dat chips levert aan AI-chipbedrijf Nvidia, profiteert van de sterke vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

DSM-Firmenich liet weten de Chinese Jiangshan vitaminefabriek te hebben verkocht aan Jingjiang Cosfocus Health Technology. Het voedings- en gezondheidsbedrijf had vorig jaar last van de zwakke markt voor vitamines en kondigde afgelopen zomer al aan maatregelen te nemen bij die activiteiten.

De euro was 1,0945 dollar waard, tegen 1,0934 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 79,62 dollar. Brentolie steeg 0,7 procent in prijs tot 83,54 dollar per vat.