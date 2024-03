Adema wil visserij toekomst bieden, meer ruimte op zee nodig

Demissionair minister Piet Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wil de Noordzeevisserij toekomstperspectief bieden omdat die sector met grote uitdagingen kampt door bijvoorbeeld hoge brandstofprijzen en de bouw van windparken op zee. Volgens Adema is er ruimte nodig voor vissers op de Noordzee en grotere wateren, waaronder de Waddenzee, Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeer en moet het maatschappelijk belang van voedselwinning op zee worden gewaarborgd.

Adema heeft vrijdag zijn ‘Visie op Voedsel uit Zee en Grote Wateren’ naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin het belang van de voedselwinning uit zee centraal staat. De visie is bedoeld voor vissers die nog toekomst zien. Het gaat dan om vissers die in het wild vis vangen, maar ook om de kweek van zeewier en schelpdieren zoals mosselen. Die voedselwinning levert namelijk gezonde en duurzame eiwitten met een relatief lage CO2-uitstoot en komt van dichtbij, aldus de minister.

Er is volgens Adema ook een noodzaak voor innovatieve vangsttechnieken en er moet worden gekeken naar het gebruik van ruimte in windparken op zee voor de voedselwinning. Nu zijn bij windparken alleen nog stilstaande netten en aquacultuur toegestaan. Adema wil kijken of in de toekomst daar ook actief mag worden gevist. Tegelijkertijd moeten vissers meer doen om hun impact op de natuur verder te verminderen, zegt de minister.

“Ik begrijp de zorgen die leven bij de vissers. De visserij in Nederland gaat door een moeilijke tijd en de toekomst is onzeker. Gelukkig zijn er veel vissers die door willen gaan. Voor hen biedt de visie perspectief op een duurzame en economisch gezonde sector. We willen immers graag gezond voedsel uit onze Noordzee en grote wateren blijven eten. En vissers horen gewoon bij Nederland”, stelt Adema in een verklaring.

De visie van Adema is tot stand gekomen in overleg met vissers en andere betrokken partijen. Ook is het document besproken in het zogeheten Noordzeeoverleg, waarin de overheid en visserij, natuurorganisaties, energie- en scheepvaartsector samenwerken op het gebied van vraagstukken rond de Noordzee. “Het is aan het nieuwe kabinet om op basis van deze visie aan de slag te gaan met een uitvoeringsagenda.”

Adema zegt ook toekomstperspectief te willen bieden voor onder meer behoud van cultuur in visserijgemeenschappen. Daarvoor heeft hij 30 miljoen euro beschikbaar gesteld. De regio’s zullen minimaal een vergelijkbaar bedrag bijdragen.