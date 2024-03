AEX nipt hoger in afwachting van Amerikaans banenrapport

De AEX-index op het Damrak ging vrijdagochtend licht omhoog. Beleggers deden het rustig aan na de sterke opmars een dag eerder, waarbij de Amsterdamse hoofdindex een nieuw recordniveau bereikte. Daarnaast wordt vooral uitgekeken naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt.

De banengroei in de grootste economie ter wereld speelt naast de inflatie een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve. Bij een sterke banengroei zou de Fed kunnen overwegen de rente langer hoog te houden. Donderdag zorgde de hoop dat de centrale banken in de VS en Europa de rente spoedig gaan verlagen voor optimisme op de beursvloeren.

De AEX noteerde in de ochtendhandel een fractie hoger op 868,75 punten. Chiptoeleverancier Besi was een opvallende daler met een verlies van bijna 8 procent. De MidKap daalde 0,4 procent tot 900,27 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,3 procent.

Beleggers lijken winst te nemen in het aandeel Besi, dat in de afgelopen maanden sterker is gestegen dan branchegenoten ASMI en ASML. ASMI verloor op zijn beurt dik 2 procent. ASML won daarentegen 0,2 procent. De chipmachinefabrikant snijdt dit jaar in de kosten. Ook neemt ASML minder nieuw personeel aan dan voorheen. ASML liet eerder weten dat 2024 een overgangsjaar wordt, met ongeveer dezelfde omzet als in 2023.

In de chipsector werd ook gereageerd op omzetcijfers van TSMC. De Taiwanese chipproducent, een belangrijke klant van ASML, zag de omzet in de eerste twee maanden van het jaar met ruim 9 procent stijgen. TSMC, dat chips levert aan AI-chipbedrijf Nvidia, profiteert van de sterke vraag naar chips voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. In februari nam de omzet van TSMC wel af.

Chemicali├źndistributeur IMCD was de sterkste stijger in de AEX, met een plus van 0,9 procent. DSM-Firmenich won 0,5 procent. Het voedings- en gezondheidsbedrijf liet weten de Chinese Jiangshan vitaminefabriek te hebben verkocht aan Jingjiang Cosfocus Health Technology. Het fusiebedrijf had vorig jaar last van de zwakke markt voor vitamines en kondigde afgelopen zomer al aan maatregelen te nemen bij die activiteiten.

De euro was 1,0930 dollar waard, tegen 1,0934 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 79,73 dollar. Brentolie steeg 0,8 procent in prijs tot 83,63 dollar per vat.