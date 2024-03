AI-bedrijf Nvidia is op beurs bijna net zoveel waard als Apple

Chipconcern Nvidia zit Apple op de hielen om het op een na waardevolste beursbedrijf ter wereld te worden. Beleggers lijken de laatste tijd namelijk geen genoeg te krijgen van de halfgeleiderfabrikant wiens chips het geheim van het succes zijn van populaire kunstmatige intelligentie-tools (AI) zoals ChatGPT.

De marktwaarde van Nvidia schommelt momenteel rond de 2380 miljard dollar. Persbureau Reuters heeft uitgezocht dat Apple nog maar 230 miljard dollar meer waard is. Met Microsoft, momenteel het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf, scheelt het 645 miljard dollar. Gezien de stevige groei voor het aandeel in de voorbije weken is dat geen hele grote kloof meer.

De beurswaarde van Nvidia is dit jaar al bijna verdubbeld. Daarmee overtreft het zelfs Facebook-moederbedrijf Meta Platforms dat zijn beurswaarde door hernieuwd enthousiasme van beleggers dit jaar met bijna de helft zag toenemen. Bij Apple, dat worstelt met zwakkere iPhone-verkopen, gaat het juist wat minder. Het techconcern heeft in januari voor het eerst sinds 2021 zijn positie als meest waardevolle Amerikaanse bedrijf aan Microsoft afgestaan.

Nvidia begon als leverancier van grafische kaarten die geschikt waren voor met name computergames. Maar het bedrijf is enorm gegroeid nadat bleek dat de chips van Nvidia uitermate geschikt zijn voor AI-toepassingen, die een grote rekenkracht vereisen.

Toch zijn er ook kenners die denken dat de beurskoers van Nvidia tegen een plafond aan zit. Dagkoersen kunnen sowieso vrij grillig zijn. In de beurshandel in New York noteerde het aandeel vrijdag eerst in de plus. In loop van de handel zakte het aandeel echter meer dan 2 procent. Daarmee raakte het inhalen van de beurswaarde van Apple, dat tussentijds een kleine 2 procent hoger noteerde, weer iets verder uit beeld.