Aldi steekt miljarden in uitbreiding op Amerikaanse markt

De Duitse supermarktketen Aldi is van plan ongeveer 9 miljard dollar te investeren in uitbreiding in de Verenigde Staten. Het bedrijf wil tegen het einde van 2028 ongeveer achthonderd nieuwe supermarkten openen in de VS. Dat meldde Aldi vanuit het Amerikaanse hoofdkantoor in Batavia in de staat Illinois.

In de afgelopen jaren opende Aldi jaarlijks meer dan honderd nieuwe winkels in de VS. In totaal heeft de Duitse discountketen daar nu meer dan 2200 vestigingen. Het bedrijf behaalde in 2022 een omzet in de VS van 18,5 miljard dollar. De eerste Amerikaanse Aldi-winkel werd in 1976 geopend.

Onlangs rondde Aldi ook nog de overname af van de Amerikaanse retailer Southeastern Grocers, die de winkelmerken Winn-Dixie en Harveys heeft. Aldi wil een deel van die winkels ombouwen tot het eigen merk.

Aldi is ook aan het groeien in het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor trekt het bedrijf dit jaar 644 miljoen euro uit. In september vorig jaar opende Aldi nog zijn duizendste winkel in het Verenigd Koninkrijk en gaf toen aan nog honderden winkels erbij te willen hebben.

De Amerikaanse uitbreidingsplannen vallen onder Aldi Süd. Aldi bestaat namelijk uit twee zelfstandige bedrijven, Aldi Nord en Aldi Süd die respectievelijk actief zijn in de noordelijke en zuidelijke helft van Duitsland. Onder Aldi Nord vallen de winkels in de Benelux, Frankrijk, Spanje, Portugal, Denemarken en Polen.

Aldi Süd is actief in Oostenrijk, Zwitserland, Ierland, Slovenië, Hongarije, Australië en het Verenigd Koninkrijk. Beide bedrijven zijn dan weer actief in de VS. Aldi Nord heeft daar namelijk de supermarktketen Trader Joe’s.