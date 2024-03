Apple gaat overstap iPhone naar Android makkelijker maken

Apple gaat vanaf volgend jaar de overstap van een iPhone naar een Android-smartphone gebruiksvriendelijker maken in de Europese Unie. De stap is volgens het Amerikaanse techconcern onderdeel van de invoering van de eisen van de Europese Verordening digitale markten. Deze zogeheten Digital Markets Act (DMA) beschermt Europese consumenten en ondernemers en zorgt voor meer concurrentie en gemak bij digitale diensten.

Er is momenteel al een Google-app om over te schakelen van een iPhone naar Android-toestel, maar bepaalde gegevens worden niet overgedragen. Eind dit jaar of begin volgend jaar wil Apple het mogelijk maken om alle relevante gegevens van de ene webbrowser naar de andere op hetzelfde apparaat over te zetten.

In de EU zijn sinds donderdag de strengere regels voor grote onlineplatforms van kracht. De Europese Commissie heeft tot nu toe 22 diensten van zes bedrijven geïdentificeerd als zogenoemde poortwachters, ofwel diensten waar gebruikers nauwelijks omheen kunnen.

Op de lijst staan de grote Amerikaanse techconcerns Apple, Amazon, Microsoft, Google-moeder Alphabet en de Facebook-eigenaar Meta Platforms. Ook de video-app TikTok van het bedrijf ByteDance, die oorspronkelijk uit China komt, werd aan de lijst toegevoegd. De eisen houden onder meer in dat deze poortwachters geen voorkeur mogen geven aan hun eigen diensten boven aanbiedingen van concurrenten.