Chiptoeleverancier Besi hard onderuit op beurs Amsterdam

Het aandeel van chiptoeleverancier Besi was vrijdag een opvallende daler in de Amsterdamse AEX-index. De koers kelderde 15,5 procent. Dat is het grootste dagverlies voor Besi in jaren. Ook de andere chipfondsen ASML en ASMI stonden in het rood op het Damrak met minnen tot 3,8 procent.

Waarschijnlijk heeft een nieuwsbericht uit Zuid-Korea te maken met de koersval van Besi, voluit BE Semiconductor Industries. De grote chipproducenten SK Hynix, Micron Technology en Samsung zouden overwegen om bepaalde normen rond de dikte van de verpakkingen van nieuwe generatie geheugenchips te versoepelen. Volgens een analist van beleggingsbank Berenberg tegen persbureau Bloomberg zou dat een impact kunnen hebben op de vraag naar de zogeheten ‘hybrid bonding’-technologie van het in Duiven gevestigde Besi.

Verder kwam ook beleggingsadviseur Kempen met een adviesverlaging voor Besi. Het aandeel was donderdag juist nog een flinke stijger, net als ASMI en ASML. De chipmarkt heeft al langere tijd de wind flink mee door de opmars van toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

De AEX ging met een verlies van 0,8 procent op 861,96 punten het weekend in. Een dag eerder ging de hoofdgraadmeter nog fors omhoog, gestuwd door de hoop dat de Europese Centrale Bank (ECB) en de Amerikaanse Federal Reserve spoedig gaan beginnen met het verlagen van de rente. Op de financiële markten wordt voor juni een renteverlaging verwacht.

De MidKap met de middelgrote bedrijven in Amsterdam won 0,1 procent tot 904,63 punten. Op de beurzen elders in Europa was een wisselend beeld te zien. De DAX in Frankfurt zakte 0,2 procent en de Londense FTSE 100 verloor 0,4 procent. De CAC40 in Parijs steeg 0,2 procent.

Beleggers hadden ook aandacht voor het Amerikaanse banenrapport. De banengroei in de Verenigde Staten viel vorige maand sterker uit dan verwacht. Het rapport speelt samen met de inflatie een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Fed.

Verder was HelloFresh een forse verliezer op de beurs in Frankfurt met een min van maar liefst 42 procent. De Duitse bezorger van maaltijdboxen kwam met een handelsbericht dat buitengewoon slecht viel bij beleggers. HelloFresh gaf daarin een teleurstellende verwachting af voor dit jaar en schrapte de doelstellingen voor 2025.

De euro was 1,0938 dollar waard, tegen 1,0934 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 78,17 dollar. Brentolie daalde 0,9 procent in prijs tot 82,23 dollar per vat.