Curatoren VanMoof steggelen met financier over vergoeding klanten

Curatoren van VanMoof discussiëren met een grote financier van het failliet gegane e-bikemerk over een afspraak waardoor een groep benadeelde klanten geld zou kunnen terugkrijgen. Die kredietverstrekker beloofde VanMoof dat klanten die kort voor het faillissement bepaalde fietsen hadden besteld, schadeloos zouden worden gesteld bij een bankroet.

Die regeling zou gelden voor klanten die in een bepaalde periode e-bikes van de modellen SX4 of SA5 hadden besteld, maar door het faillissement nooit hadden ontvangen. De Amerikaanse financier die pandrecht had, dus bezittingen van VanMoof mocht verkopen om schulden te innen, zou tot een bepaald bedrag opdraaien voor claims van deze consumenten.

Maar hoe die afspraken precies moeten worden begrepen, daarover steggelen de financier en curatoren nog. “We verschillen van inzicht over hoe dat wordt geïnterpreteerd”, zegt curator Jan Padberg in een toelichting op het jongste faillissementsverslag. Waarover precies de kredietverstrekker en de curatoren het oneens zijn, wil hij nu niet zeggen.

Het gros van de benadeelde consumenten die een fiets hadden besteld, ziet waarschijnlijk niets terug van hun geld. Zij behoren tot de schuldeisers die achteraan in de rij staan met hun vorderingen, na bijvoorbeeld de Belastingdienst en uitkeringsinstantie UWV. In totaal zijn er 2600 van deze schuldeisers, onder wie ook leveranciers die nog geld tegoed hadden.

Deze achtergestelde schuldeisers hebben samen vorderingen van ruim 35 miljoen euro. De Belastingdienst claimt zo’n 12 miljoen euro, staat in het faillissementsverslag.

Padberg noemt het “schrijnend” dat consumenten die tussen de 1500 en 3000 euro hebben uitgegeven voor een fiets dat geld waarschijnlijk kwijt zijn. “De meeste particulieren hebben niet vaak te maken gehad met een faillissement en verwachten hun geld terug te krijgen. Wij informeren hen over het verloop van de vorderingen die ze hebben ingediend en proberen hun verwachtingen te managen.”