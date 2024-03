Duitse industriële productie stijgt voor het eerst sinds april

De Duitse industriële productie is in januari voor het eerst gestegen sinds april vorig jaar. Vooral de productie in de sectoren chemie, voedingsmiddelen en machines nam flink toe, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. De autofabrikanten zagen de productie echter scherp dalen.

De productie steeg met 1 procent op maandbasis, na een herziene daling van 2 procent in december. Economen hadden gerekend op een iets kleinere stijging van 0,7 procent. De stijging voedt de hoop dat de productievertraging in de grootste economie van Europa het dieptepunt heeft bereikt. Hoge inflatie, dure energie en een zwakkere vraag vanuit de belangrijkste markt China drukten de afgelopen maanden zwaar op de Duitse productiesector.

Carsten Brzeski, hoofdeconoom van ING, verklaarde dat de eerste harde cijfers voor 2024 erop wijzen dat de Duitse economie “het dieptepunt heeft bereikt”. Eerder deze week bleek al dat de Duitse export in januari sterker is toegenomen dan verwacht. Toch zal dat volgens Brzeski niet genoeg zijn om een economische krimp in het eerste kwartaal te voorkomen. “Een naderend herstel lijkt nog steeds onwaarschijnlijk, ook al gloort er een vaag licht aan het einde van wat steeds meer op een zeer lange tunnel lijkt”, aldus de ING-econoom.

De daling van de industriële productie heeft bijgedragen aan de krimp van 0,3 procent van de Duitse economie in het laatste kwartaal van 2023. Bij een nieuwe krimp in het eerste kwartaal van dit jaar belandt Duitsland voor het eerst sinds de coronapandemie officieel in een recessie.

Toonaangevende economische instituten hebben deze week ook hun groeivoorspellingen voor Duitsland naar beneden bijgesteld, omdat ze denken dat het herstel trager zal verlopen dan verwacht. Het IfW Kiel-instituut verwacht nu dat de economie van de belangrijkste handelspartner van Nederland dit jaar met slechts 0,1 procent zal groeien. Het Ifo-instituut en de Duitse regering rekenen op een groei van 0,2 procent, terwijl het Duitse DIW-instituut geen groei meer verwacht in 2024.