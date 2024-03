Fabriek Ford ligt vrijdag mogelijk stil om staking toeleveranciers

Een Duitse fabriek van autoproducent Ford komt vanaf vrijdag mogelijk stil te liggen door een plotselinge staking bij vijf toeleveranciers in Duitsland. Vakbond IG Metall roept werknemers van vijf toeleveranciers op om het werk voor onbepaalde tijd neer te leggen.

Volgens de vakbond komt het werk in de Ford-fabriek in de stad Saarlouis in het westen van Duitsland binnen een paar uur stil te liggen door de staking. In die fabriek wordt de Ford Focus gemaakt. De toeleveranciers zorgen voor onder meer motoren, uitlaatsystemen en kabelsystemen en zonder de onderdelen kan Ford geen voertuigen in elkaar zetten, aldus IG Metall. Aan de staking doen mogelijk zo’n vijfhonderd werknemers mee.

De vakbond en de vijf bedrijven – Magna, Benteler, Tenneco, Rhenus en Lear – kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao voor de werknemers. Onderhandelaar Ralf Cavelius van IG Metall zegt dat de bedrijven sinds afgelopen zomer “geen enkel bespreekbaar aanbod” hebben gedaan.