Kledingverkoper Gap bij stijgers op Wall Street na cijfers

Kledingverkoper Gap behoorde vrijdag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Het bedrijf, bekend van merken als Old Navy, Banana Republic en Athleta, boekte afgelopen kwartaal veel meer winst dan analisten hadden verwacht. Ook de omzet viel hoger uit dan voorzien, waarbij Old Navy voor het eerst in meer dan een jaar tijd weer groei liet zien. Dat werd door beleggers beloond met een koerswinst van meer dan 4 procent.

Op Wall Street ging de aandacht verder vooral uit naar het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daaruit bleek dat er vorige maand 275.000 nieuwe arbeidsplaatsen zijn bijgekomen in de grootste economie ter wereld. De banengroei viel daarmee hoger uit dan verwacht. Het werkloosheidspercentage steeg wel naar 3,9 procent, tegenover 3,7 procent een maand eerder.

De banengroei speelt naast de inflatie een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve. Bij een sterke banengroei zou de Fed kunnen overwegen de rente langer hoog te houden.

Donderdag zorgde de hoop dat de Fed de rente spoedig zal gaan verlagen nog voor optimisme op de beursvloeren. Zo verklaarde de Fed-voorzitter Jerome Powell dat de centrale bank “niet ver van het vertrouwen is” dat nodig is om de rente te gaan verlagen. Daarmee lijkt de Fed-baas erop te hinten dat de rente in de VS binnen enkele maanden verlaagd kan worden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel een fractie hoger op 38.801 punten. De brede S&P 500-index won 0,2 procent tot 5169 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent naar 16.337 punten.

Novo Nordisk verloor dik 1 procent. De Deense farmaceut, die ook een beursnotering heeft in New York, won donderdag nog ruim 8 procent na positieve onderzoeksresultaten van een nieuw afslankmedicijn van het bedrijf. De beurswaarde van Novo Nordisk steeg daarmee tot boven die van de elektrische autofabrikant Tesla. Novo Nordisk is dankzij het succes van zijn afslankmiddel Wegovy uitgegroeid tot het waardevolste bedrijf van Europa en staat wereldwijd op de twaalfde plaats.

Farmaceut Eli Lilly, die ook een afslankmedicijn op de markt heeft, daalde verder zo’n 2 procent. De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft het besluit over de goedkeuring van een alzheimermedicijn van Eli Lilly opnieuw uitgesteld.