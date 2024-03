Lufthansa annuleert ook vrijdag zo’n duizend vluchten om staking

Lufthansa annuleert vrijdag opnieuw zo’n duizend vluchten door een staking van grondpersoneel in Duitsland. Sinds woensdagavond hebben de medewerkers van het concern op de luchthavens al het werk neergelegd. Daardoor gaat vrijdag slechts zo’n 10 tot 20 procent van de vluchten door, meldde een woordvoerder aan het Duitse persbureau dpa.

Ook vanaf Schiphol gaan vrijdag de meeste vluchten van Lufthansa niet door, acht van de twaalf. In Duitsland zijn met name München en Frankfurt zwaar getroffen. In Frankfurt en ook Hamburg is het vrijdag juist weer mogelijk om te vertrekken, nadat een aparte staking onder beveiligers donderdag de vliegvelden nog platlegde.

De staking duurt tot zaterdagochtend 7.10 uur. Lufthansa verwacht ook in de eerste uren daarna nog verstoringen.