Netbeheerder scherpt beveiliging aan na sabotage Tesla-fabriek

De beheerder van het stroomnet rond de Duitse fabriek van Tesla in de buurt van Berlijn heeft de beveiliging rond de afgebrande elektriciteitsmast aangescherpt. Door die brand in de hoogspanningsmast op dinsdag kwam de stroomvoorziening aan de fabriek stil te liggen, met als gevolg dat ook de productie plat ligt. Een links-extremistische actiegroep heeft de brand en sabotage van die fabriek in Grünheide opgeëist.

Netbeheerder Edis zegt nu dat het terrein rond de mast uitgebreid is afgezet en alleen toegankelijk is voor personeel. Ook zijn er beveiligers ingezet en zijn er patrouilles van de politie. Volgens Edis is de schade aan de stroommast groot. Het veld rond de mast was eerder vrij toegankelijk.

De grote fabriek van Tesla verwacht dat de productie tot eind volgende week stil zal blijven liggen. Ook een logistiek centrum van supermarktbedrijf Edeka is door de stroomuitval geraakt, net als duizenden huishoudens.

De verantwoordelijkheid voor de brandstichting is geclaimd door de actiegroep Vulkangruppe uit protest tegen Tesla en de plannen van het bedrijf om een bos te kappen voor uitbreiding van de fabriek.