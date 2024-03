Opnieuw defect aan Boeing-toestel, band valt vlak na vertrek

Opnieuw is een Boeing-vliegtuig niet helemaal veilig gebleken. Kort na het vertrek van een United Airlines-vlucht uit San Francisco viel een band van de Boeing 777-200, waardoor auto’s beschadigd raakten. Het vliegtuig, dat met 249 passagiers onderweg was naar Japan, landde vervolgens in Los Angeles.

United Airlines regelde een vervangend vliegtuig om de reizigers naar Osaka te brengen. Volgens de maatschappij liepen de inzittenden geen direct gevaar. “Het vliegtuig is zo ontworpen om ook veilig te kunnen landen met ontbrekende of beschadigde banden”, verklaarde United Airlines.

Boeing heeft het sinds begin dit jaar lastig toen een deurpaneel van een 737 MAX-vliegtuig van Alaska Airlines tijdens de vlucht loskwam. Het toestel moest een noodlanding maken. Na inspectie bleek dat meerdere bouten in het paneel los zaten. Bij andere MAX 9-vliegtuigen werden daarna ook losse bouten gevonden. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA hield tijdelijk vliegtuigen van dit model aan de grond.

Boeing is inmiddels druk bezig om de veiligheidsprocedures rond de bouw van vliegtuigen te verbeteren. Eerder deze week kondigde de fabrikant op een werknemersbijeenkomst een nieuw bonussysteem aan, waarbij veiligheid en kwaliteit nu het belangrijkst zijn. Eerst was driekwart van de extra beloningen gebaseerd op financiële prestaties en een kwart op operationele gronden, maar nu gaan veiligheid en kwaliteit 60 procent van de bonussen bepalen.

Donderdag werd wel nog bekend dat Amerikaanse autoriteiten onderzoek doen naar een technisch probleem met het staartroer van een Boeing 737 MAX-vliegtuig. Het richtingsroer van het toestel van United Airlines functioneerde niet toen piloten wilden landen op de luchthaven van Newark op 6 februari.