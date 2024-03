Stichting in beroep tegen langverwachte veiling 5G-frequentie

De veiling van nieuwe landelijke frequenties voor het supersnelle 5G-netwerk kan mogelijk toch niet voor de zomer zijn afgerond. De Stichting Elektrohypersensitiviteit (EHS) gaat in beroep tegen de door het kabinet geplande veiling en wil dat de rechter deze dinsdag al voorlopig tegenhoudt. De rechtbank van Rotterdam beslist dan of de plannen op pauze moeten totdat er een uitspraak is in het hoger beroep.

Stichting EHS verzet zich al langer tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Volgens de organisatie is de straling schadelijk voor de gezondheid, juist voor mensen die lijden aan elektrohypersensitiviteit of stralingsgevoeligheid. “De uitrol van 5G zal een verslechtering betekenen van de positie en van de gezondheidssituatie van deze groep”, schrijft de stichting in een toelichting.

Over de 3,5 GHz-band, die nodig is voor de nieuwe 5G-frequentie, is eerder al veel te doen geweest. Het Friese bedrijf Inmarsat gebruikte de band decennialang voor noodoproepen voor schepen en moest min of meer noodgedwongen verhuizen, omdat het kabinet deze wilde gaan gebruiken voor 5G. Ook andere gebruikers van de frequentieband verzetten zich tegen de nieuwe verdeling.

Na het overwinnen van deze obstakels zei demissionair minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) in januari te hopen de veiling voor de zomer afgerond te hebben.