Stroomprijs even negatief door veel zonne-energie

De stroomprijs op de Nederlandse spotmarkt was vrijdagmiddag even negatief door de grote productie van zonne-energie in Europa. De prijs van elektriciteit wordt wel vaker negatief als er een enorme hoeveelheid stroom wordt opgewekt die niet kan worden tegengehouden, zoals bij veel wind of zon. Dan is er opeens veel meer energie beschikbaar dan er wordt afgenomen.

Uit gegevens van het handelsplatform Epex Spot bleek verder dat in Duitsland de stroomprijs naar nul was gedaald. De productie van zonne-energie in Nederland en Duitsland zou nu op het hoogste niveau sinds september liggen. Dat heeft naast het mooie weer ook te maken met de aanleg van steeds meer zonnepanelen.

Kenners verwachten dan ook dat negatieve stroomprijzen steeds vaker zullen voorkomen. Door meer opslag van energie bij hoge productie met bijvoorbeeld batterijen of slimme systemen kunnen die prijsschommelingen meer binnen de perken worden gehouden.

Mensen met een zogeheten dynamisch energiecontract kunnen bij een negatieve stroomprijs tijdelijk geld toe krijgen als ze bijvoorbeeld de wasmachine aanzetten of hun elektrische auto opladen. Huishoudens stappen inmiddels steeds vaker over op dynamische energiecontracten.