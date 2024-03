TikTok laat gebruikers politici bellen in VS om mogelijk verbod

TikTok laat gebruikers in de Verenigde Staten Amerikaanse politici bellen omdat het land werkt aan een mogelijk verbod op de video-app. Amerikaanse gebruikers krijgen een melding te zien dat het Congres een verbod op TikTok plant in hun land. Daarbij staat ook een knop om congresleden te bellen.

Techwebsite The Information meldt dat een van de kantoren zo vaak werd gebeld door TikTok-gebruikers dat die de telefoons moest uitschakelen.

De melding van TikTok gaat over een voorstel waarover Amerikaanse politici volgende week stemmen. In die wet krijgt het bedrijf achter TikTok, het Chinese ByteDance, zes maanden de tijd om de app te verkopen. Anders wordt de app verboden in appwinkels in de VS.

Landen als de VS maken zich zorgen dat Chinese autoriteiten de app misbruiken om data van gebruikers te krijgen. Om die reden geldt onder meer voor ambtenaren in de VS en de Europese Commissie een TikTok-verbod op hun werktelefoons. Bij de landelijke overheid in Nederland geldt geen verbod, maar het kabinet deed vorig jaar wel een oproep aan rijksambtenaren om de app van hun werktelefoon te halen.