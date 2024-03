Topman moederbedrijf Douwe Egberts stapt op

Topman Fabien Simon van JDE Peet’s, het bedrijf achter merken als Douwe Egberts, Senseo en Pickwick, vertrekt. De Fransman legt met ingang van volgende maand zijn functie neer bij het koffie- en theebedrijf. Een reden voor zijn vertrek wordt niet gegeven. Een woordvoerder van het bedrijf stelt dat “er momenteel veel gebeurt” en dat hij niet meer kan zeggen dan in een persverklaring staat.

Simon haalde afgelopen jaren meerdere keren het nieuws. Zo zei hij in een interview afgelopen augustus dat JDE Peet’s zich niet terug zal trekken uit Rusland. Hij vindt dat koffie en thee essentiële levensmiddelen zijn die ook Russen moeten kunnen blijven kopen, ondanks de Russische inval van Oekraïne.

In 2020 was er ophef over de hoge tekenbonus van 10 miljoen euro die Simon toegezegd was toen hij de leiding overnam bij JDE Peet’s. Volgens de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) was een tekenbonus van dergelijke proporties nooit eerder ingezet bij een beursgenoteerde onderneming in Nederland. Simon kreeg de vergoeding als compensatie voor misgelopen beloningen bij zijn vorige werkgever JAB, de grootaandeelhouder van JDE Peet’s.

Simons taken worden overgenomen door de Belg Luc Vandevelde die op interimbasis de leiding krijgt. Achter de schermen gaat JDE Peet’s op zoek naar een nieuwe topbestuurder. Vandevelde heeft veel ervaring in de sector. Zo was hij eerder topman van het Britse winkelconcern Marks & Spencer.

In de verklaring wordt Simon bedankt voor zijn jaren bij het bedrijf. Dat was een periode met grote economische tegenwind, wordt benadrukt. Simon kreeg onder meer te maken met de coronacrisis en een hard oplopende inflatie. “Namens het bestuur wensen wij Fabien veel succes bij zijn toekomstige inspanningen”, staat er ook. Simon stelt zelf in het bericht dat hij het een eer vond om leiding te mogen geven aan het bedrijf.

Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde JDE Peet’s slaagde er vorig jaar in om de omzet licht op te voeren tot circa 8,2 miljard euro. Dat kwam onder meer doordat het bedrijf opnieuw prijsverhogingen had doorgevoerd. De nettowinst daalde wel flink en de cijfers werden slecht ontvangen door beleggers. De beurswaarde van JDE Peet’s, dat wereldwijd meer dan 21.000 werknemers telt, is in de jaren dat Simon de leiding had bijna gehalveerd.