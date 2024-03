Wereldwijde voedselprijzen op laagste niveau sinds 2021

De wereldwijde voedselprijzen zijn afgelopen maand gedaald naar het laagste niveau sinds februari 2021. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) vrijdag op basis van eigen berekeningen. Lagere prijzen voor granen compenseerden ruimschoots de stijgende prijzen van suiker en vlees.

Het is de zevende opeenvolgende maand dat de voedselprijzen dalen. Al maandenlang worden graansoorten een stuk goedkoper. De exportprijzen van maïs daalden in februari het hardst, omdat er grote oogsten verwacht worden in Argentinië en Brazilië.

Ook concurrentie vanuit Oekraïne drukte de marktprijs van maïs, meldt het VN-agentschap. Vicepremier Oleksandr Koebrakov gaf eerder aan dat het land in februari een recordhoeveelheid vracht had geëxporteerd via een corridor in de Zwarte Zee, waarvan het merendeel landbouwproducten betrof. De belangrijke graanexporteur heeft de alternatieve route gecreëerd nadat Rusland zich in juli teruggetrokken had uit de graandeal met Oekraïne.

De suikerprijs ging juist omhoog, met 3,2 procent ten opzichte van een maand eerder. Dat schrijft de FAO toe aan aanhoudende zorgen over de suikerproductie in Brazilië, nadat er in dat land een tijdlang minder regen is gevallen dan normaal. Ook in de belangrijke exportlanden Thailand en India valt de productie naar verwachting tegen, meldt de FAO.

Vlees werd wereldwijd 1,8 procent duurder in vergelijking met januari. De prijs van rundvlees steeg omdat het veevoer in Australië ontregeld werd door hevige regenval. Dat land is een grote speler voor de export van rundvlees. Varkensvlees werd duurder door een grotere vraag uit China, die niet kon worden bijgebeend door het krappe aanbod uit West-Europa, aldus de organisatie.