Bayer werkt aan alternatief voor omstreden onkruidmiddel glyfosaat

Chemieconcern Bayer werkt aan een alternatief voor het omstreden onkruidmiddel glyfosaat. Dat heeft topman Bill Anderson verteld aan de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Volgens hem wordt de nieuwe stof al getest op planten en moet het product in 2028 op de markt komen.

Glyfosaat is het werkzame bestanddeel in bijvoorbeeld Bayers onkruidverdelgingsmiddel Roundup. Dat middel kreeg het Duitse bedrijf in handen na de overname van zijn Amerikaanse concurrent Monsanto.

Inmiddels kampt Bayer met rechtszaken van mensen die zeggen kanker te hebben gekregen door het gebruik van Roundup. In de Verenigde Staten gaat het om tienduizenden zaken waarin Amerikanen een schadevergoeding proberen af te dwingen om vermeende gezondheidsschade. Om die kosten eventueel op te kunnen vangen, heeft Bayer geld opzij gezet. Eind 2023 ging dat om 6,3 miljard dollar.