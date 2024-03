China moet meer doen aan werkgelegenheid, zegt minister

China moet meer doen om de werkgelegenheid in het land te stimuleren. Dat zei minister Wang Xiaoping van Personeel en Sociale Zekerheid zaterdag. De Chinese overheid worstelt met onder meer een recordwerkloosheid onder jongeren. Die stond medio vorig jaar maar liefst op ruim 21 procent.

Volgens Wang zijn er dit jaar al 32.000 banen bijgekomen en zij heeft er vertrouwen in dat de werkgelegenheid stabiel blijft. Maar zij ziet tegelijkertijd dat een deel van de werknemers problemen op de arbeidsmarkt ervaart. “Er moeten meer inspanningen worden geleverd om de werkgelegenheid te stabiliseren”, stelt Wang. Ze wil onder meer de steun voor kleinere particuliere bedrijven opvoeren.

Beijing wil het komende jaar ruim 12 miljoen nieuwe banen creëren. Daarmee moet de werkloosheid in Chinese steden stabiliseren rond de 5,5 procent. Volgens officiële gegevens van de Chinese overheid stond de werkloosheid vorig jaar op 5,2 procent.

China heeft al sinds juni geen gegevens over jongerenwerkloosheid meer bekendgemaakt. In januari volgde nog wel een inschatting. Volgens Beijing bedroeg de jeugdwerkloosheid voor de maand december toen 14,9 procent. De gegevens over jeugdwerkloosheid zijn vooral politiek gevoelig voor de Chinese communistische partij, die het handhaven van sociale stabiliteit als hoogste prioriteit ziet.